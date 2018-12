Vakantievliegveld afblazen is geen optie voor VVD

De opening van Lelystad Airport volledig afblazen is geen optie voor de VVD. Waar de andere regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie hoe dan ook geen nieuwe vakantiemaatschappijen willen toestaan op ‘Lelystad’, is de VVD daartoe wél bereid. ,,Alleen maar extra prijsvechters vanaf Lelystad is niet wat we beogen”, zegt Dijkstra. ,,Het moet een mix worden die tegelijkertijd recht doet aan het doel, namelijk weer wat ruimte op Schiphol krijgen. Ik verwacht dat sommige airlines best willen verkassen van het drukke Schiphol naar Lelystad Airport. Natuurlijk verkopen ze hun huid duur, maar uiteindelijk is de behoefte groot.”