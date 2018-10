Vakbond CNV: Onvoldoende aandacht voor zwak ziekenhuis

Opluchting, maar ook zorgen vanwege overname failliet ziekenhuis Lelystad door St. Jansdal

9:50 Opluchting en vertrouwen. Het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om de failliete IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen bij onder meer de patiëntenraad van het St. Jansdal: ,,Het zou kunnen zijn dat het straks nog drukker wordt in het St. Jansdal, en dat moeten we niet willen’’ Een aantal reacties op een rij: