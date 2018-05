Van kwaad tot erger in Oostvaardersplassen; gebiedsverbod bepleit

Extreem

Wie het hek hebben gesaboteerd, is onduidelijk. Staatsbosbeheer (SBB) stelt wel dat er afgelopen maanden vaker hekken zijn opengeknipt. ,,Er staat 35 kilometer hekwerk om de Oostvaardersplassen heen", aldus woordvoerder Marcel van Dun. ,,Dat is al wel vaker doorgeknipt, maar daar hebben we nooit ruchtbaarheid aan gegeven om mensen niet op ideeën te brengen. Maar dit is wel extreem."

Net als bij voorgaande keren gebeurde het doorknippen van hekken kort na een demonstratie tegen het beheerbeleid. Zaterdagavond demonstreerden zo'n 120 mensen bij het natuurgebied. Naderhand hadden politie en Staatsbosbeheer hun handen vol aan de actievoerders. ,,Dit is zo gevaarlijk voor dier en het verkeer, dat het moet stoppen'', vindt Peter Pels, fractievoorzitter van de PvdA in de Staten van Flevoland.

Gebiedsverbod

,,De omtrek is te groot, dus politie kan niet dag en nacht toezicht houden bij de hekken. Daarom moeten we kijken of een algemeen gebiedsverbod een oplossing kan zijn. Zeker in de avond en nacht heb je daar niets te zoeken als burger, als er dan een gebiedsverbod is, dan heb je in ieder geval een juridische titel om mensen op te pakken die eventueel een hek kunnen doorknippen. Maar ja, je moet ze wel kunnen aantreffen dan.’’