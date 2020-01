Van ‘smokkelbewaarder’ tot geheime liefde: verdubbeling ernstige incidenten in bajes Lelystad

Sluiting ziekenhuis Lelystad zorgt voor veel meer geboortes omliggende ziekenhui­zen

3 januari Doordat er in Lelystad geen acute verloskunde meer is na de sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen bevallen veel meer vrouwen niet in Lelystad, maar in ziekenhuizen in de omgeving. Zo waren er in het Flevoziekenhuis in Almere ruim twintig procent meer bevallingen.