Van Stormbroek (25) eerste lijsttrekker voor PVV in Lelystad

,,Mijn ambitie is om de grootste partij van Lelystad te worden, of dat met vijf of acht zetels is", zegt Van Stormbroek zelfverzekerd. De PVV wil in Lelystad aan de weg timmeren met bekende landelijke thema's, zoals integratie en veiligheid. ,,Lokale speerpunten zijn gratis parkeren in het centrum en ook willen wij geleidelijk de kraan voor kunst- en cultuursubsidies dichtdraaien", aldus Van Stormbroek. In januari wordt bekend welke Lelystedelingen hem volgen op de kieslijst. ,,We gaan samen campagne voeren. Het moet geen onemanshow worden."