Van ‘super leuke’ basisschool in Lelystad is weinig over na felle brand: ‘Vreselijk’, vindt Zoë (12)

Corona-enquête GGD Flevoland breekt records

25 maart Bij GGD Flevoland weten ze niet wat hen overkomt. In amper 48 uur tijd vulden ruim 15.000 Flevolanders het online enquêteformulier met vragen over de coronacrisis in. „Nu al een waanzinnig resultaat!”, reageert projectondersteuner Andrea van der Kraan.