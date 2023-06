Vandaag helder weer in Lelystad

Groot deel vastgoed gemeente Dronten verouderd: ‘Er komt een dikke rekening aan’

Een groot deel van het vastgoed van de gemeente Dronten, 53 gebouwen in totaal, is sterk verouderd en heeft aandacht nodig. Vooral gebouwen ouder dan 40 jaar zijn in bedenkelijke staat. Dit gaat de gemeente de komende jaren een berg geld kosten. ,,Er komt een grote, dikke rekening aan.’’