Vandaag kans op bewolkte dag in Lelystad

Festival in Lelystad: bloeddruk meten en steunkou­sen aantrekken

Altijd al willen weten hoe het is om in de zorg te werken? Of werk je al in de zorg en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Tijdens het banenfestival van zorginstelling Coloriet de Hoven op woensdag 28 juni in Lelystad kun je de mogelijkheden ontdekken.