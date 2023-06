Vandaag lekker weer in Lelystad

Anonieme menselijke botten in vergaan zeil: onderzoek naar mysterieu­ze vondst

De medewerkers van een palletbedrijf in Lelystad deden niets bijzonders. Maar wat ze vonden was wel opmerkelijk. In het kabelgat dat ze groeven vonden ze een half vergaan zeil met daarin verborgen menselijke botten. Een opmerkelijke vondst. Zeven vragen en zeven antwoorden over hoe het onderzoek naar de anonieme botten verder gaat.