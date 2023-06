Vandaag lekker weer in Lelystad

update Asielzoe­kers kunnen nog niet terecht in Zeewolde: ‘Later dan in eerste instantie verwacht’

De asielzoekers die eind deze maand zouden worden opgevangen in Zeewolde kunnen hier voorlopig nog niet terecht. De planning is nu dat de eerste vluchtelingen pas na de zomer een plekje kunnen krijgen in het asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg.