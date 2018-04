Veel rook bij brand in hoekwoning Lelystad

Nieuw leven in gedecimeerde kudde Pater Davidsherten

6 april Het gros van de Pater Davidsherten in natuurpark Lelystad legde vorige winter het loodje, maar nu is er weer nieuw leven in de kudde. Deze week is een kalfje geboren in de groep waarvan bijna niets meer over was nadat een onbekende ziekte dood en verderf had gezaaid.