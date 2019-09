Veel vragen bij poging woonwinkel in Lelystad op te blazen, justitie stuurt tijdens zitting rechercheurs op pad

De brandweer voorkwam in februari dit jaar op het laatste moment de ontploffing van een woonwinkel aan de Schroefstraat in Lelystad. Was het de directeur of iemand anders die de gaskraan had opengedraaid? Om dat te onderzoeken besloot de officier van justitie nog tijdens de zitting vrijdag rechercheurs naar het pand te sturen.

Bij het naastgelegen staalbedrijf ruikt een werknemer op zaterdag 8 februari een gaslucht. Als hij maandag opnieuw gas ruikt, nu een veel sterkere geur, besluit hij toch de brandweer in te schakelen. Eenmaal in het pand van de naastgelegen woonwinkel blijkt de concentratie gas zo hoog dat er direct sprake is van levensgevaar. De gaskraan in de meterkast blijkt volledig opengedraaid.

Meterkast

De 70-jarige oud-Kampenaar Gerard F. was op zaterdag als laatste in de meterkast van het pand aan de Schroefstraat is gezien, blijkt uit beelden van de bewakingscamera. Maar hij ontkende vrijdag op de rechtszitting in Lelystad in alle toonaarden. Wie kan het dan geweest zijn, wilden de rechters weten.

Quote Hij zei tegen mijn vrouw: ik achtervolg jullie tot in het graf Gerard F., oud-Kampenaar

Volgens F. stalkt een vorige verhuurder hem. ,,Hij zei tegen mijn vrouw: ik achtervolg jullie tot in het graf.’' Maar als hij het was, of een handlanger, had hij op de camerabeelden moeten staan. En de enige die daarop staat is F. zelf. Het kan wel, zei F., als die persoon via de achterdeur op zijn knieën naar de meterkast is gekropen.

Kruipend

De officier van justitie vroeg opmerkelijk genoeg op de zitting om een schouw. Een rechercheur moet kruipend door de zaak om te kijken of hij op de camerabeelden te zien is. Nog tijdens de zitting in de rechtbank betraden rechercheurs het bedrijfspand om alles klaar te maken. De rechtbank stemde in met uitstel van de strafzaak. De 70-jarige F. blijft vastzitten maar werd vrijdagmiddag direct naar het bedrijfspand vervoerd om de schouw bij te wonen. De officier van justitie gaf aan dat hij nog altijd gelooft in het scenario dat F. wel zijn eigen bedrijfspand op wilde blazen. Het bedrijf kampt met schulden.

Failliet