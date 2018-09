Veel wandelaars op Marker Wadden, weinig boten aan de steiger

De veerboten, voor deze feestelijke gelegenheid ingezet, varen af en aan met wandelaars. Net als bij eerdere open dagen op de Marker Wadden. Alleen in de 'natuurhaven' is het rustig. Wie een boot heeft, mag sinds dit weekend aanmeren op de Marker Wadden, maar er ligt zaterdag maar een handvol aan de gloednieuwe steiger. Misschien een gevolg van de harde wind.

,,Ik had het drukker verwacht'', zegt Willem Ottevanger uit Utrecht die met zijn gasten een broodje eet aan boord. Het maakt hem niet uit, hij is blij met de vijf eilanden in het Markermeer waarvan er een voor het publiek is. ,,Leuk, een nieuwe bestemming erbij. Meestal liggen wij in havens met veel boten, hier is het anders.'' Want zelfs als alle ligplaatsen bezet zijn, oogt de ruimtelijk opgezette haven niet vol. Hij blijft overnachten op de 'Wadden' en zal vaker koers zetten vanaf zijn vaste ligplaats in Lelystad naar het eiland, zegt hij. ,,Dit lijkt me een mooie plek om te zwemmen.''

Volledig scherm © ANP

De broers Jasper en Karel Feenstra zijn zaterdagmorgen uit Naarden naar de Marker Wadden gezeild. ,,We zijn ontzettend nieuwsgierig'', zegt Karel. ,,Ik heb er veel over gelezen op internet, eindelijk kunnen we het bekijken.'' Los daarvan zijn ze blij met de ecologische stimulans die de eilandengroep aan het Markermeer geeft. ,,Ik geloof daar echt in'', zegt Karel. ,,Het meer is een grote waterplanten-bende'', vult zijn broer aan. ,,Het is er moeilijk zeilen.'' Ook zij zeggen zeker terug te komen.

Zandduinen

Een steenworp verder zitten Annemarie en Marcel Douwenga uit Den Haag een broodje te eten op een bankje op de zandvlakte. Ze zijn voor de tweede keer op het eiland en gaan het helemaal rond. En dat betekent uren lopen. ,,We hebben geen haast.'' Vorig jaar was het veel vlakker, zegt Annemarie. ,,We zien nu overal zandduinen. En die uitkijkposten zien er ook zo mooi uit. We hebben ons hier enorm op verheugd.'' Minstens zo belangrijk als dit uitstapje is de impuls voor het Markermeer, benadrukken ze. ,,Het water wordt weer helder. Daar zijn we blij mee.''