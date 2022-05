Veelpleger betrapt op diefstal van fles port en hamburgers

‘Op zoek naar vreugde’ met internet­pas­tor in Lelystad

Hoe vind je vreugde in het leven? Wanneer maak je de juiste keuzes en wat heb je nodig voor rust in je hart? Deze vragen worden mogelijk beantwoord in de Ontmoetingskerk in Lelystad, volgende week woensdagavond 11 mei. Jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin is vanaf 19.30 uur gastspreker.

5 mei