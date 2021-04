Veerdienst naar Marker Wadden mag weer varen, boswachter is ‘heel blij’

Druk op regionale IC's groot; St Jansdal zegt alle planbare operaties voor komende twee weken af

23 april Terwijl volgende week de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen ingaan, is het op de intensive care (ic) van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk alle hens aan dek. Zozeer zelfs dat alle planbare operaties voor de komende twee weken worden afgezegd. Ook de andere ziekenhuizen in de regio hebben de planbare operaties inmiddels verder afgeschaald.