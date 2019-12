Verdachte dodelijk ongeval Lelystad weer vrij

Drama

Aanhouding

De bestuurder van de Range Rover werd vervolgens door de politie aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Hij zou het dodelijke ongeluk door ‘verwijtbare onvoorzichtigheid’ hebben veroorzaakt. Hieronder vallen snelheidsovertredingen, het niet verlenen van voorrang, maar ook onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen. Wat de precieze oorzaak is geweest van het ongeluk wordt nog onderzocht. Hij was volgens de politie niet onder invloed van alcohol of drugs.

Zwaargewonde oma

Hoe het met de zwaargewonde oma van het gezin gaat is niet bekend. De politie wil daar geen uitspraken over doen. ,,Wij doen geen woordvoering over hoe het met de gewonde vrouw gaat. Dit gaat over zorg en is privacygevoelige informatie.’’ Volgens buurtbewoners wordt er structureel te hard gereden op de weg waar het ongeluk gebeurde. ,,Het is in en in triest dat er eerst zoiets moet gebeuren, voordat er maatregelen worden getroffen.’’