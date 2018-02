Verdachte dood Nathalie van Poelgeest eindelijk voor de rechter in hoger beroep

In mei 2012 werd Van Poelgeest gevonden met een kogel in het hoofd, liggend in het Lelystadse huis van haar moeder. Het Openbaar Ministerie verdacht haar minnaar Dennis H.. De officier achtte destijds bewezen dat hij Nathalie zou hebben bezocht in haar moeders huis en haar daar in de nacht van 11 op 12 mei 2012 had doodgeschoten.