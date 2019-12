Verdachte over moordplan op vrouw uit Lelystad: ‘Ik werd bedreigd door motorbende’

Drie jaar cel en tbs geëist tegen overvaller tankstati­on Lelystad

9 december Tegen een 23-jarige man uit Lelystad is drie jaar cel met tbs geëist. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor een woningoverval in Noord-Holland en een overval op een tankstation in Lelystad in november 2017. Ook wordt hem zware mishandeling van een medegedetineerde ten laste gelegd, in juni van dit jaar.