Verdachte van poging tot moord ontkent eerwraak motief

Het voorarrest van de 26-jarige Dilshad K. uit Lelystad is vrijdag in de streng beveiligde rechtbankbunker met 3 maanden verlengd. K. wordt beschuldigd van een dubbele poging tot moord. Hij heeft in februari bij de rechtbank in Lelystad op zijn zus en haar vriend geschoten. Ook zou K. hebben geprobeerd om zijn zus te verdrinken in een fontein.

De zaak tegen K. dient in de bunker in Amsterdam. De veiligheidsmaatregelen zijn zo streng omdat K. zijn zus en haar vriend beschoot toen zij uit de rechtbank kwamen. Hij heeft geschoten toen de twee een verklaring hadden afgelegd bij de rechter commissaris, over een zaak waarbij K. zelf ook is betrokken.

Uitstel

De strafzaak zou op 30 november inhoudelijk dienen, want het onderzoek is klaar. Maar de zaak wordt uitgesteld omdat de slachtoffers op die datum niet aanwezig kunnen zijn. Dat is een probleem want de rechtbank Midden Nederland, maar vooral de bunker zit de komende maanden helemaal volgeboekt. De rechtbank gaat bekijken of de zaak misschien op een andere plek kan worden behandeld.

Contact- en locatieverbod

Zijn advocaat vindt dat K. de zaak in vrijheid moet kunnen afwachten. K. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum daar zijn geen stoornissen ontdekt. Volgens de advocaat is het motief zeker geen eerwraak. Taner zei dat K. heeft ingezien dat hij verkeerd heeft gehandeld. Taner bood aan een contactverbod en locatieverbod op te leggen. K. zou dan helemaal niet in Lelystad komen, als hij wordt vrijgelaten. De advocaat benadrukte dat er ook op K. is geschoten,