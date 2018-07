Verdachte van schietpartij in Lelystad blijft in cel

Dat bleek woensdag uit een regiezitting in deze strafzaak in de rechtbank in Lelystad. Renaichel P. wordt ervan verdacht twee personen van korte afstand op 18 oktober vorig jaar op Het Kofschip te hebben neergeschoten. Een raakte gewond in zijn gezicht, het andere slachtoffer werd in zijn been geraakt. Beide slachtoffers belandden in het ziekenhuis, waarna een politieonderzoek werd opgestart.