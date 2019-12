Verdachte van veroorzaken dodelijk ongeval in Lelystad is weer vrij

Drama

Het ongeluk vond vrijdagavond iets na 18:00 uur plaats op de Larserdreef. Twee personenauto’s botsten tegen elkaar op het kruispunt van de Larserdreef met het Rijnland. In beide auto’s zaten drie personen. In een Toyota Aygo zaten de 67-jarige bestuurder, zijn 63-jarige vrouw en hun 4-jarige kleinzoon, alledrie uit Lelystad. De andere auto, een witte Range Rover, werd bestuurd door de 26-jarige man uit Lelystad. Zowel hij als zijn twee passagiers, een 22-jarige stadgenoot en een 27-jarige man uit het Zuid-Hollandse Rhoon, werden ter controle naar een ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding

De bestuurder van de Range Rover werd vervolgens door de politie aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Hij zou het dodelijke ongeluk door ‘verwijtbare onvoorzichtigheid’ hebben veroorzaakt. Hieronder vallen snelheidsovertredingen, het niet verlenen van voorrang, maar ook onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen. Hij was volgens de politie niet onder invloed van alcohol of drugs.

Zwaargewonde oma

Hoe het met de zwaargewonde oma van het gezin gaat, is niet bekendgemaakt. De politie wil daar geen uitspraken over doen. ,,Wij doen geen woordvoering over hoe het met de gewonde vrouw gaat. Dit gaat over zorg en is privacygevoelige informatie’’, verklaart de politie.