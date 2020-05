Verdachte van zware mishandeling aangehouden in Lelystad

Motorrij­der ernstig gewond na aanrijding in Dronten, traumaheli­kop­ter rukt uit

15 mei Bij een ongeluk op het kruispunt van Biddingringweg en de Dronterweg in Dronten is een motorrijder vrijdagochtend ernstig gewond geraakt. De motorrijder kwam in botsing met een auto en een traumahelikopter is daarna uitgerukt.