Verdachten schietincident woning Lelystad weer op vrije voeten, OM beslist later over vervolging

De drie verdachten die begin deze week werden aangehouden na een schietincident in een woning in Lelystad zijn weer vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. Zij worden er niet van verdacht geschoten te hebben.

Het schietincident vond afgelopen maandagavond rond 21.50 uur plaats in een huis aan de Betuwe in Lelystad. Ter plaatse troffen agenten een 41-jarige gewonde man aan. Drie personen die op dat moment ook in de woning aanwezig waren, werden aangehouden. Het gaat om inwoners van Lelystad en Groningen in de leeftijd van 22 tot 54 jaar.

Zij zijn inmiddels dus weer op vrije voeten, laat het Openbaar Ministerie Midden-Nederland weten. Het drietal wordt wel verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Maar het OM denkt niet dat zij verantwoordelijk zijn voor het schieten, zegt woordvoerder Mary Hallebeek.

Vierde verdachte

Het onderzoek in de zaak loopt nog. De drie personen blijven dan ook verdachte, hun exacte rol bij het incident moet nog duidelijk worden. Daarna zal worden besloten of zij wel of niet worden vervolgd. De politie was ook nog op zoek naar een vierde verdachte die na het incident op de vlucht sloeg. Voor zover bekend is deze persoon nog niet aangehouden.

Het 41-jarige slachtoffer werd na het schietincident meteen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij op dat moment aanspreekbaar. Hoe het nu met hem gaat, is onduidelijk. De woordvoerder van het OM laat weten dat hij in ieder geval nog leeft.

