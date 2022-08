Verhuur woningen nieuwbouwwijk Hooghe Bomen in Lelystad gestart

Aandacht voor starters en doorstromers

Zes appartementen zijn speciaal voor starters. Hier gaat het om personen tussen 23 en 35 jaar oud die bij hun ouder(s) wonen en minimaal één jaar op dat adres ingeschreven staan. Daarnaast zijn er zes appartementen voor doorstromers bestemd. Voor deze appartementen komt iedereen in aanmerking die op dit moment huurder is van Centrada en bij verhuizing een zelfstandige huurwoning leeg achterlaat.

Tussen het politiebureau en de Grietenij, in Stadscentrum Zuid, realiseert Centrada de komende jaren (2022-2024) in totaal 303 appartementen voor diverse doelgroepen. In dit nieuwe en groene woongebied worden deze appartementen verdeeld over in totaal zeven woongebouwen. Schonenburg aan de Grietenij is het eerste woongebouw van de zeven.