Verkeer op de Vogelweg tussen Lelystad en Almere opgepast! Trajectcontrole treedt in werking

KLM-stewardess Esther (37) werkt tijdelijk bij Aviodrome in Lelystad: ‘Toch nog een beetje thuis’

1 augustus Vliegen op Porto, naar Polen of naar Noorwegen, het zat er voor stewardess Esther Donkel (37) lange tijd niet in. Zo vond onderdak in het Aviodrome in Lelystad, als vrijwilligster.