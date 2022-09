Verkeersruzie in Lelystad loopt volledig uit de hand: fietser zwaar mishandeld

met video Justa kijkt met trillende knieën bovenop windturbi­ne in Dronten: ‘Mooie ervaring’

Met trillende knieën neemt Justa Schouten uit Biddinghuizen zaterdagmorgen een kijkje in een windturbine. Op het dak van de molen werpt ze zelfs een 360 graden-panoramablik over de omgeving. Hoewel het allemaal levensecht lijkt, blijft ze in werkelijkheid - dankzij een virtualrealitybril - met beide benen op de grond in de informatietent over Windplan Groen in Dronten.

18 september