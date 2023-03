Vermiste Grootebroeker (87) overleden aangetroffen in Markermeer bij Enkhuizen

Stichting stopt en schenkt jeu de bou­les-baan aan woonzorg­cen­trum in Lelystad

Bewoners van Coloriet Laarhof in Lelystad kunnen sinds zaterdag een potje jeu de boules spelen op hun eigen baan. In de tuin van het woonzorgcentrum is een nieuwe jeu de boules-baan aangelegd. De baan is het laatste cadeau van de Stichting Vrienden van het Laar.