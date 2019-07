Vermiste meisje (16) uit Lelystad na uren weer teruggevonden

Klankbord­groep Oostvaar­ders­plas­sen als schakel tussen provincie en samenle­ving

12 juli De provincie Flevoland heeft een maatschappelijke klankbordgroep voor de Oostvaardersplassen in het leven geroepen. Deze vijf mensen adviseren de provincie hoe ze in contact kan blijven met de samenleving over het veelbesproken natuurgebied.