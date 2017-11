Veroordeelde 'kruipruimtemoord' in Lelystad ziet af van cassatie

L. had tot vandaag de gelegenheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, maar ziet daar volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz van af.

De man wurgde in december 2015 eerst zijn vriendin Manon Pieters (41) en vermoordde daarna zijn 15-jarige stiefdochter Fleur, na haar eerst nog te hebben verkracht. Hun ernstig toegetakelde lichamen verstopte hij in de kruipruimte, waar ze een dag later werden gevonden door een forensisch team.