Veroordeelde oplichter uit Lelystad moet volgens OM drie ton witgewassen geld aftikken

Veel vragen rond vervuild drinkwater in Oostvaar­ders­plas­sen: ‘We weten gewoon niet hoe het komt’

18 mei Hoe komt het dat het drinkwater in de Oostvaardersplassen vervuild is? Staatsbosbeheer, beheerder en eigenaar van het natuurgebied, kan het niet zeggen. ,,Er is niet een duidelijk aanwijsbare reden’’, zegt woordvoerster Joke Bijl. Royal GD in Deventer, dat het water heeft onderzocht, benadrukt dat er geen norm bestaat voor drinkwater voor vrij levende dieren.