Verpleegzorg krijgt impuls, maar Woonzorg Flevoland moet inleveren. Hoe kan dat?

Wat is precies het probleem?

,,Kijk, ouderen die zorg krijgen, worden ingedeeld in categorieën. Vanaf categorie 4 heb je redelijk veel zorg en aandacht nodig. Nu wordt een aantal categorieën komend jaar gekort, voor andere groepen is juist extra geld beschikbaar. Met name de categorieën 4 en 6 krijgen minder geld. En daar hebben we relatief veel mensen van bij Woonzorg Flevoland (met locaties in Lelystad en Almere, red.). Het gaat om ongeveer de helft van onze bewoners. Een paar jaar geleden heeft het kabinet besloten om extra te investeren in de verpleegzorg, de kwaliteitsgelden, en nu leeft de gedachte dat de sector een forse impuls krijgt. Maar wij krijgen in 2020 netto minder dan in 2019.’’

Om hoeveel geld gaat het?

,,Tussen de 150.000 en 200.000 euro (op een begroting van zo'n 25 miljoen euro, red.). Daar komt bij dat we dit jaar in afwachting van nieuwe kwaliteitsgelden een aantal zaken in gang hebben gezet, we hebben voorgesorteerd uit eigen middelen. We zien dat mensen in de lagere categorieën steeds zwaardere, intensievere en gevarieerdere zorg nodig hebben, daar willen wij maatwerk in leveren. Op een locatie hebben we meer huiskamers gecreëerd, daar moeten we iets van inleveren. Heel vervelend.’’

En nu?

,,We zakken niet onder ons niveau. Dit gaat niet ten koste van de handen aan het bed, er vallen geen ontslagen. Wel wil ik in een brief aan de Tweede Kamerfracties een signaal afgeven: de Kamer heeft zich sterk gemaakt voor een kwaliteitsimpuls en daar zijn we blij mee. Maar wij krijgen een sigaar uit eigen doos: aan de ene kant komt er geld bij en aan de andere kant wordt het weggehaald.’’

Zijn er meer zorginstellingen de dupe?

,,Ik heb binnen de brancheorganisatie gehoord dat het 60 tot 75 procent van de collega’s treft. Het is afhankelijk van welke categorieën je in huis hebt. Je kunt zomaar aan de goede kant van de streep zitten hè. Wij hebben een beetje pech.’’

Hebben er al Kamerleden gereageerd?

,,Ja, een aantal fracties heeft vragen gesteld of gegevens opgevraagd. Het gaat om CDA, VVD, SGP en SP. Sommige Kamerleden zeggen: hé, dat signaal hebben we eerder gehoord. Ik hoop dat ze het in een debat met de minister aan de orde stellen.’’