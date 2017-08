Verwarde Lelystedeling sloeg en bespuugde vrouwen

Een verwarde man uit Lelystad sloeg en bespuugde afgelopen maanden uit het niets voor hem onbekende vrouwen en meisjes op straat. Een van de slachtoffers kreeg een dikke klodder spuug in haar gezicht. Ze had besmet kunnen raken met het Hepatitis B virus dat de 46-jarige Ramazan A. onder de leden heeft.

De vrouw fietste op 28 april dit jaar op het fietspad achter het ziekenhuis, waar ze de man tegenkwam. Hij reed volgens haar op een kinderfietsje. Bij het passeren kreeg ze de volle laag. ‘Een streepje bloed in de spuug was al genoeg geweest voor besmetting’, zei de officier van justitie vrijdag voor de rechtbank in Lelystad. Voor dit geval vond hij dan ook een poging tot zware mishandeling bewezen.

Kind

Op dezelfde manier kregen nog eens zeven andere vrouwen in Lelystad te maken met A. Ze fietsten of liepen op de Schouw, het Stadshuisplein, de Neringweg of bij de Grietenij. De man passeerde rakelings en sloeg of spuugde. Een van de slachtoffers was nog een kind, dat volgens haar moeder overstuur en huilend naar huis belde, nadat ze bespuugd was. Een andere vrouw viel door een dreun in haar gezicht op de grond.

Bij de politie bekende Ramazan A. in de meeste gevallen wel, wat hij gedaan had. Omdat hij in de war was en druk in zijn hoofd, deed hij rare dingen ‘om een beetje tot rust te komen.’ Of hij wist het niet meer. In de rechtbank was hij daar aanmerkelijk minder zeker over. ‘Het spugen wel, maar slaan niet’, viel uit de verwarde woordenstroom op te maken. De man zit sinds vier maanden in de gevangenis en daar gaat het wel beter met hem.

Herhaling

Een psychiater die hem bezocht concludeert dat de Lelystedeling volledig ontoerekeningsvatbaar is en dat het risico op herhaling erg hoog is. In navolging van zijn advies eiste de officier van justitie geen straf, maar de maatregel opname in een psychiatrische inrichting.