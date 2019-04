Verzet in Noordzoom na twintig jaar nog springlevend

De geschiedenis herhaalt zich. ,,Het is in wezen hetzelfde verhaal. De gemeente Lelystad begint gewoon weer opnieuw”, zegt Hans Joenje als het gaat om bouwen in de Noordzoom. Hans en Margreet Joenje trekken daarom opnieuw ten strijde.

Dit keer krijgen zij steun van de werkgroep Noordzoom onder aanvoering van Janet Mulder, Haar petitie tegen bouwen in de Noordzoom of wat nu heet Het Tuindersbos is inmiddels al meer dan duizend keer ondertekend. ,,Er is inmiddels een jongere generatie opgestaan”, aldus Janet (43).

Déja vu

Hans (73) en Margreet Joenje (74) moeten een déja vu hebben gehad toen zij enkele weken geleden de plannen voor de Noordzoom onder ogen kregen. In het Noordzoom-gebied, in het noorden van Lelystad ter hoogte van het Karveel, is er volgens de gemeente plaats voor 150 woningen. Ze worden aangeprezen als ‘Excellent wonen’ en de prijs is daar ook naar: vanaf 300.000 euro.

De Joenje’s voerden in 1998 de Werkgroep Behoud Groene Noordzoom aan toen de gemeente met plannen kwam voor de bouw van 300 woningen, waaronder een woontoren van vijftien verdiepen. Ruim 1200 mensen tekende de petitie tegen bouwen. ,,Een woontoren in ons gebied. Ik sloeg er stijl van achterover. De hele buurt was ontzettend razend”, zegt Margreet Joenje. En de gemeente was totaal verrast. ,,U bent een verkrachter van schoonheid”, beet Margreet Joenje de onthutste gemeentelijk projectleider Peter Klooster toe.

Volledig scherm Hans en Margreet Joenje. © Dik van Herwaarden

Vergissing