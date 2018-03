Verzet tegen Lelystad Airport helpt GroenLinks aan grote verkiezingswinst

GroenLinks - grote winnaar van de verkiezingen - zag in deze regio het aantal zetels groeien van 36 naar 61. Vooral in gemeenten waar veel weerstand is tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport scoren de groenen goed. ,,Ik zou nooit op GroenLinks stemmen, maar vanwege hun acties tegen het vliegveld heb ik het tóch gedaan.”

Een jaar geleden was het nog ondenkbaar dat Jan Hendrik Nieuwenhuis (32) uit Zwolle op GroenLinks zou stemmen. Hij is christelijk en stemt vrijwel altijd op ChristenUnie of CDA. Maar vorige week dus even niet. ,,GroenLinks is heel duidelijk over de uitbreiding van Lelystad Airport: die moet er niet komen. Daar ben ik het helemaal mee eens.”

Slappe hap

Nieuwenhuis woont samen met zijn gezin in de wijk Stadshagen, aan de noordrand van Zwolle. Vanaf 2020 – als het vakantievliegveld van start gaat – loopt er pal langs zijn wijk een landingsroute richting Flevoland. Op amper 1.400 meter hoogte zullen er Airbussen en Boeings over vliegen. ,,Daar gaan we veel last van krijgen, het baart me zorgen. De afgelopen maanden was de Zwolse politiek heel weifelend over dit thema, het was slappe hap. Nu gaat GroenLinks me vaak veel te ver, zo willen ze heel veel windmolens, dat hoeft van mij niet zo. Maar hun felle oppositie tegen de laagvliegroutes en de uitbreiding van het vliegveld gaf voor mij en mijn vrouw Marije de doorslag.”

Spectaculair

Het politieke vreemdgaan van Nieuwenhuis staat niet op zichzelf. Waar GroenLinks landelijk gezien al goed scoorde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week, is de opmars in deze regio ronduit spectaculair. In 23 van de 37 gemeenten in het verspreidingsgebied van de Stentor deed GroenLinks mee. In vijftien daarvan won de partij extra zetels, in acht bleef het aantal gelijk. In totaal steeg het zetelaantal van GroenLinks in het Stentorgebied van 36 naar 61. Een groei van liefst 70 procent. In het christelijke Ede, waar veel weerstand is tegen een Lelystad-vliegroute, kwam GroenLinks zelfs uit het niets met vier zetels in de raad. In slechts één van de 37 gemeenten in het verspreidingsverlies van de Stentor verloor GroenLinks een zetel. Waar? Uitgerekend in Lelystad, waar mensen veelal voorstander zijn van de uitbreiding van het vliegveld.