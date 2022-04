Vier katten vinden de dood in het Gelderse Diep, politie Lelystad waarschuwt voor dierenbeul

Wat de taser niet kan, lukt een politie­hond wel bij aanhouding in Lelystad

Een politiehond is gisteren ingezet bij een melding over een mishandeling in Lelystad. Op de Ketelmeerstraat wilde de verdachte niet meewerken aan zijn aanhouding. In eerste instantie gebruikten agenten een stroomstootwapen om de verdachte onder controle te krijgen.

