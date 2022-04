Vier katten vonden de dood in het Gelderse Diep, politie Lelystad waarschuwt voor dierenbeul

UPDATE | Video Bestelauto belandt op de kop na botsing Lelystad, bestuurder naar het ziekenhuis

Een bestelauto is vanmiddag op de kop beland na een botsing in Lelystad. De bestuurder raakte bij het ongeval gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestelauto kwam op de Ketelmeerstraat met een andere auto in botsing. Zowel de bestelwagen als de auto raakte zwaar beschadigd.

