Vier onderhandelende partijen bemoeien zich met vliegroutes Lelystad

Volgens Dijksma waren de bijeenkomsten in de zomer van 2014 'druk tot zeer druk bezocht', maar daar gaan de vier partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet, niet zomaar in mee. ,,Kom maar met cijfers", zegt Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA).

Behalve de presentielijsten van Dijksma willen de vier partijen ook de verslagen van die inspraakavonden boven tafel. ,,We willen weten wat er door de aanwezigen is ingebracht. Omdat die informatie nuttig kan zijn voor de second opinion én omdat we willen weten wat er met die inbreng is gedaan."

Second opinion

Het Britse bureau Helios broedt momenteel op de ontwerp-vliegroutes van Lelystad Airport, dat volgens planning vanaf 2019 als vakantievliegveld wordt gebruikt. Volgens Dijksma blijven de eerste kilometers vanaf Lelystad sowieso ongemoeid, omdat die na een uitgebreid proces tot stand zouden zijn gekomen. De vier partijen hebben daar 'gerede twijfels' bij.

Over het vervolg van die routes - de zogenoemde aansluitingen op het hoge luchtruim - ontstond in zowel Gelderland als Overijssel veel commotie. Twee vertrekroutes naar het zuiden gaan laag over Gelderland en de Veluwe. Een daarvan loopt bovendien pal over Teuge Airport, waardoor de luchthaven in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Ook passeren de vliegtuigen natuurgebieden als de Sallandse Heuvelrug en de Weerribben Wieden, eveneens op slechts 1800 meter hoogte.

Veiligheidsrisico's

De vier onderhandelende partijen vragen Dijksma ook of er veiligheidsrisico's kleven aan het uitbreiden van het aantal vluchten dat vanaf Schiphol wordt geregeld. Het luchtruim boven Lelystad staat onder controle van de verkeersleiders in Amsterdam. Daarover schreef Dijksma in 2012 al dat een toename van het aantal vluchten én de complexiteit in de afhandeling daarvan, zorgt voor een verhoging van de werklast. Dat zou de kans op 'menselijke vergissingen in de hand' werken.

Buurlanden

De vier partijen vragen Dijksma ook of er overeenstemming is met buurlanden België en Duitsland. Vliegtuigen vliegen bijvoorbeeld nog veel hoger over Duitsland dan dat ze boven Nederland mogen vliegen. Daardoor moeten ze enorm in de remmen, om al bij Lemelerveld rond de 6000 voet te vliegen.

Ook andersom, van Lelystad via Arnhem náár het Duitse luchtruim, moet door de stijgende vliegtuigen over een zeer korte afstand een enorm hoogteverschil worden overbrugd. ,,Van 6.000 voet naar 16.000 voet over een afstand van 26 kilometer", zegt Omtzigt. Het Belgische luchtruim zou op drie kilometer hoogte worden binnengevlogen, dat geldt als laag. CDA, VVD, D66 en CU willen weten of de Belgische autoriteiten daarmee akkoord zijn.