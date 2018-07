Vijf aanhoudingen tijdens turbulente nacht in Lelystad

De eerste arrestant werd opgepakt voor openbaar dronkenschap. De politie ontving een melding van een vechtpartij en kreeg eenmaal op locatie van buurtbewoners te horen dat een man vanaf het balkon op zijn eigen auto was gesprongen. Daarna had hij een willekeurige buurtbewoner in het gezicht geslagen. De geslagen buurtbewoner wilde geen aangifte doen, dus de man werd opgepakt voor openbaar dronkenschap. Tijdens de aanhouding werkte de arrestant tegen en beledigde hij de agenten. Hiervoor werd ook proces-verbaal opgemaakt.

Fiets

Kroeg

Nadat de tweede arrestant in de cel was gezet volgde een derde melding, ditmaal een vechtpartij in een kroeg in het centrum. Een gewonde man verklaarde in elkaar te zijn geslagen door drie mannen. Twee mannen die voldeden aan het opgegeven signalement werden even later opgepakt voor openlijke geweldpleging.