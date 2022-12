Vijf honden gered uit puinzooi in Lelystad: ‘Intense ammoniaklucht door poep en urine’

Met video Tientallen verwaar­loos­de honden gevonden in boerderij in Hardenberg: ‘Stonken naar urine’

Er zijn 76 verwaarloosde honden gevonden in een vervuilde boerderij in de gemeente Hardenberg. De dieren hadden geen water of voedsel. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ging de woning binnen na een tip via een anonieme brief aan de politie.

1 november