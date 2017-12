Vijf mannen aangehouden na wildwestrit van Lelystad naar Almere

De auto werd rond 3.00 uur opgemerkt op de Lindelaan in Lelystad. Toen de bestuurder van de BMW het stopteken van de politie negeerde, zetten de agenten de achtervolging in. Het werd een dollemansrit.

De bestuurder probeerde te voorkomen dat de politieauto naast hem kwam rijden. Toen de politie toch naast hem opdook gooide de man uit Urk het stuur om en ramde bijna de politiewagen. Die kon nog op tijd uitwijken. Via de A6 reed de BMW met een snelheid van meer dan 180 km per uur in de richting van Almere. Tijdens de achtervolging ramde de auto een politievoertuig aan de achterkant.