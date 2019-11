Vijfde paard Manege Lelystad bezweken aan rhinovirus

Update Rechter verbiedt afschieten herten Oostvaar­ders­plas­sen: noodzaak niet voldoende aangetoond

12 november Het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen mag niet meer doorgaan. Dat oordeelde de bestuursrechter in Lelystad vandaag. De Partij voor de Dieren dient woensdag tijdens de Statenvergadering een motie van wantrouwen in tegen het college van gedeputeerde staten van Flevoland.