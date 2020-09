Vissers vinden dode man in water bij Lelystad

Actiegroep tegen Lelystad Airport na twijfel onderzoe­kers: ‘Argumenten voor die luchthaven zijn nu wel op’

28 augustus Leon Adegeest en zijn Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) vormen al jaren een luis in de pels van Lelystad Airport. Nadat bureau M3 Consultancy een eigen onderzoek in twijfel trekt dat zij deed in opdracht van het ministerie, is er volgens de Dalfsenaar geen enkel argument meer om de vakantieluchthaven te openen.