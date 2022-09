Vlam in de pan tijdens het roken van coke, man takelt vriend toe met klauwhamer: ‘Heb maar één keer geslagen’

Agenten in kogelweren­de vesten zoeken verdachten van overval in Lelystad

Na een overval aan de Wold 26 in Lelystad speurt de politie vanavond naar drie verdachten. Agenten in kogelwerende vesten hebben een parkje in de wijk afgezet en bij de zoektocht is een politiehelikopter ingeschakeld.

31 augustus