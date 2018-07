Vliegboot Catalina uit de lucht door geldgebrek

Volkstuin­club Lelystad ruziet in rechtbank

26 juli Er wordt niet meer gegroet, er zijn mensen de toegang ontzegd; nee, echt gezellig is het niet meer bij Volkstuinvereniging Ons Genoegen in Lelystad. Ruzie binnen de club heeft de sfeer behoorlijk vergald, zo bleek donderdag bij de kortgedingrechter in Lelystad. Het zittende bestuur eiste hier om weer de touwtjes in handen te krijgen.