Vliegscholen boos over tijdelijke avondsluiting Lelystad Airport: ‘Krankzinnig’

video Jesse (12) uit Lelystad in een klap beroemd na hoofdrol in videoclip ‘Reünie’ van Snelle

2 september Van gepest worden om zijn schisis, naar in een videoclip van Deventer rapper Snelle spelen om juist die reden. De 12-jarige Jesse Schenk uit Lelystad is in de clip van de hit ‘Reünie’ te zien als de jongere versie van Snelle. Ineens wordt hij overal herkend. Samen met zijn moeder Claudia vertelt hij over zijn avontuur. ,,Kinderen op school zeiden: je bent lelijk, je zult nooit een vriendin krijgen.’’