Vliegtuigcrash in Zuid-Afrika achtervolgt Aviodrome in Lelystad nog altijd: wie is verantwoordelijk?

Er gaat veel mis die dinsdag in 2018. De onderhoudstechnicus merkt dat er iets aan de hand is met de linkermotor van de historische Convair 340. Het toestel staat op dat moment nog aan de grond. Toch is het in zijn ogen kennelijk geen probleem dat 18 mensen én hijzelf even later opstijgen vanaf vliegveld Wonderboom. En de piloot mág niet eens vliegen in dat toestel in Zuid-Afrika. Al is het maar omdat hij al té lang niet meer achter de stuurknuppel van een Convair 340 heeft gezeten.