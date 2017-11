Vliegveldcriticus is onze hoop in bange dagen

Alexander ter Kuile is als voormalig hoofd (2001-2009) van de Europese luchtverkeersleidingsorganisatie Canso door de minister gevraagd de bewonersdelegatie te formeren. ,,Het is een heel strak proces. De verschillende actiecomités hebben al veel werk verzet en we hebben over veel onderwerpen een duidelijke opvatting. Het komt er nu op aan onze ideeën in een goed adviesrapport op papier te zetten." De nieuwe minister wil niet alleen advies over verbeteringen van de aansluitroutes, maar ook over het betrekken van inwoners bij volgende stappen en onderwerpen die het adviescomité zelf belangrijk vindt.