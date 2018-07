VOC-schip Batavia wordt maandag gedraaid

Het einde van De Nieuwe Wildernis

10:11 De Nieuwe Wildernis is niet meer. Daar waar de circle of life zich jarenlang - voor het oog van het publiek - mocht voltrekken, is nu de wil van de mens bepalend. De provincie Flevoland heeft met het besluit tot een ander beheer in de Oostvaardersplassen het enige stuk wilde natuur van Nederland ten grave gedragen.