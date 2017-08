Vogel en vliegtuig vechten om luchtruim Lelystad

Vogelexperts slaan alarm over de aangekondigde vliegroutes van en naar Lelystad Airport. ,,Het uitbreiden van een vliegveld dat zó dicht bij de Oostvaardersplassen ligt, met al die groepen ganzen en aalscholvers, is krankzinnig”, stelt deskundige Bart Ebbinge.

Volgens de inmiddels gepensioneerde vogelexpert Ebbinge, verbonden aan de Wageningen Universiteit, ligt Schiphol op een ideale plek. ,,En zelfs daar hebben ze last van ganzen. Speciale verjaagteams zijn er heel druk mee.”

Bij Lelystad Airport verwacht de deskundige, die een bestseller over ganzen schreef, nog veel grotere problemen. ,,Je zit zo dicht bij de Oostvaardersplassen en het IJsselmeer. Daar zit het vol met ganzen, aalscholvers en zwanen. Er is simpelweg een groot risico genomen door voor Lelystad te kiezen.”

Alarm

Ebbinge heeft al eens eerder alarm geslagen, maar zegt nauwelijks gehoord te worden. ,,Iedereen heeft het over geluidsoverlast en dat snap ik, maar vogels vormen echt een gevaar. Ik wil geen paniek zaaien, want een vliegtuig stort heus niet zomaar neer als er een gans in de motor terechtkomt, maar je neemt wel een risico. Onnodig.”

Ook Theunis Piersma, hoogleraar op het gebied van trekvogels bij de Rijksuniversiteit Groningen, luidt de noodklok. ,,Hoe hebben ze zich dit in hun hoofd gehaald? Als piloot of passagier zou ik me niet comfortabel voelen met het bestaande plan”, stelt hij in een korte reactie.

Crashes

Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen stelt dat botsingen met ganzen, bijvoorbeeld op Schiphol, regelmatig voorkomen en bijna altijd alleen tot materiële schade leiden. Crashes door vogels zijn een zeldzaamheid. ,,Ik heb in de afgelopen vijftig jaar één dodelijk ongeval gevonden in de burgerluchtvaart, in Afrika.” De spectaculaire noodlanding in 2009 op de Hudson-rivier in New York kwam ook door vogels. Baksteen: ,,Zo’n grote groep ganzen blijft altijd link.”