Volkstuinclub Lelystad ruziet in rechtbank

Er wordt niet meer gegroet, er zijn mensen de toegang ontzegd; nee, echt gezellig is het niet meer bij Volkstuinvereniging Ons Genoegen in Lelystad. Ruzie binnen de club heeft de sfeer behoorlijk vergald, zo bleek donderdag bij de kortgedingrechter in Lelystad. Het zittende bestuur eiste hier om weer de touwtjes in handen te krijgen.

Want dat is nu niet meer het geval. Een groep leden heeft een interim-bestuur in het leven geroepen en voorzitter Sake Haagsman kan niet meer bij de financiën en de spullen die hij nodig heeft om de vereniging te runnen.

De reden? Hij zou niet goed voor de club zorgen. En de zes bestuursleden die werden aangesteld in een vergadering eerder dit jaar, zouden niet op de juiste manier zijn verkozen. Om hun mening kracht bij te stellen, werd er voor de rechtszitting buiten de rechtbank een kleine demonstratie gehouden. De rechter kreeg een petitie overhandigd namens 57 van de honderd leden van Ons Genoegen, waarin zij steun betuigen aan het interim-bestuur.

Maar daar kon de kortgedingrechter niet zoveel mee. ‘Ik kan namelijk niet nagaan of dit echt allemaal handtekeningen zijn van de leden.’ En zo waren er meer haken en ogen aan het verhaal van het interim-bestuur, liet zij tijdens de zitting al doorschemeren.

Volgens haar is in ieder geval Haagsman juridisch gezien de voorzitter van Ons Genoegen. Als de leden het daar niet mee eens zijn, kunnen ze dat regelen via de procedures die in de statuten van de vereniging zijn opgenomen. En dat is nu niet gedaan.

Ongenoegen

‘Ook al begrijp ik echt wel de emoties hoor’, verzekerde zij de interim-bestuurders en de propvolle publieke tribune. ‘Ik begrijp heel goed dat u ongenoegen heeft, maar dan kun je niet zomaar de statuten opzij zetten.’

Maar hoe dan nu verder, vroeg ze zich ook meteen af. ‘Een uitspraak van mij zal de onrust binnen uw vereniging niet verminderen. Kunt u niet proberen er toch samen uit te komen?’ Die verzoeningspoging was echter tegen dovemansoren gericht. Zowel het interim-bestuur als Haagsman wilden daar niks van weten.

Gewipt

Volgens die laatste wordt hij gewipt, omdat hij een externe partij onderzoek laat doen naar financiële malversaties in het verleden. Er zou 17.500 euro zijn verdwenen. Maar volgens de interim-bestuurders is dat helemaal niet aan de orde. Zij zeggen te spreken namens de leden en vinden dat het zittende bestuur de zaken niet goed regelt.

‘Er worden besluiten genomen zonder ons in te lichten, onze volkstuinvereniging was ooit de mooist van Lelystad, maar het is er nu een zooitje’, legde Olga Bijlhout uit.

Ledenvergadering

Leuk is het niet meer om naar de tuin te gaan, vinden alle partijen. En dat moet snel worden opgelost, vinden de interim’ers. Liefst komende maandag al tijdens een algemene ledenvergadering. Dan kan Haagsman worden weggestemd.

Maar die vindt dat te kort dag en wil eerst het onderzoek naar de financiën afwachten. Dat zou binnen een paar weken worden afgerond.